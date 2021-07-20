В Конотопе поймали грабителя-конспиролога Полиция Конотопа разоблачила мужчину, который причастен к ряду краж и грабежей на территории города.

О преступлении в полицию сообщил 27-летний житель города Конотоп. Он рассказал правоохранителям, что, находясь на работе, заметил, как неизвестный мужчина на велосипеде подъехал к его двухколесному, пересел на него и уехал. Зато оставил свой старенький велосипед. Увидев это, он с другом бросились догонять вора, и это дало положительный результат - злоумышленник бросил угнанный транспорт и бросился наутек.

После чего, потерпевший обратился в полицию, чтобы установить и разыскать злоумышленника.

«Принятыми неотложными оперативно-розыскными мероприятиями, а также с помощью отработки камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника, - рассказывает Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского районного отдела полиции. - Им оказался 23-летний конотопчанин».

Как оказалось, злоумышленник причастен к разного рода мелким кражам из продуктовых магазинов и супермаркетов. Злоумышленник надеялся, что из-за небольшой суммы убытков в полицию никто обращаться не будет. Кроме того, установлена его причастность к кражам из благотворительных ящиков.

Поняв, что правоохранители заинтересовались им, злоумышленник начал прибегать к методам конспирации. В частности, он умышленно поджег свой дом. Затем через своих знакомых распустил слухи о том, что поехал на заработки на постоянное проживание в другой регион из-за потери жилья. Тем самым мужчина рассчитывал избежать ответственности за совершенные правонарушения. Он по нескольку раз в день начал менять свою одежду, обувь, головные уборы и надевать медицинские маски. В некоторых случаях даже переодевался в женскую одежду. Но остаться незамеченным ему все же не удалось, злоумышленника задержали оперативники сектора криминальной полиции Конотопского районного отдела полиции.

В полиции по данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 186 «Грабеж» и ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.