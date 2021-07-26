Ахтырский суд объявил приговор по ДТП с погибшим ребенком ДТП произошло 4 сентября 2020 года на улице Сумской в Ахтырке.

Водитель автомобиля ВАЗ-2115, совершил наезд на велосипед, на багажнике которого дедушка вез семилетнего внука.

В результате аварии водитель ВАЗа не пострадал. А вот дедушка с внуком от падения получили телесные повреждения и «скорой» госпитализированы в местную районную больницу. В больнице мальчик умер.

В судебном заседании установлено, что 4 сентября 2020 года около 13.00 дедушка забрал внука из школы и перевозил его на заднем сиденье велосипеда. Внук держал дедушку за талию, рюкзак и сумка со спортивной одеждой висели на руле велосипеда. Они двигались по своей полосе по обочине ул. Сумская. Не доехав до пер. Народного в г. Ахтырка, во встречном направлении на них выехал автомобиль и сбил их. Дедушку отбросило в сторону, а ребенка отбросило примерно на 7 метров.

Впоследствии приехали сотрудники экстренной медицинской помощи и забрали их в больницу, где ребенок умер, а дедушка находился на лечении.

Заключением судебной транспортно-трассологической экспертизы подтверждается, что место столкновения автомобиля и велосипеда находится на левой стороне автодороги относительно направления движения в сторону центра Ахтырка.

Водитель автомобиля ВАЗ 21154 имел техническую возможность предотвратить столкновение с велосипедом. Водитель велосипеда своими действиями не имел технической возможности избежать ДТП.

Водителя авто суд признал виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и назначил ему наказание по этому закону четыре года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок два года, пишет Ахтырский городской портал.