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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:38287

Полицейские Сумщины разыскивают без вести пропавшего жителя Свессы

31-летний Эдуард Глуздь утром 25 июля уехал из дома в пгт Ямполь и обратно не вернулся.

На вид Эдуарду 30-35 лет, ростом около 160 см, среднего телосложения. Имеет короткие русые волосы, бороду и светлые глаза. Среди особых примет: на груди имеет татуировку в виде льва, на левой ноге - татуировка в виде трех букв. Был одет в оранжевую футболку и светлые шорты. Обут в коричневые сандалии.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Ямполя и Шостки. Соответствующее ориентировки с описанием внешности и фотографией мужа разослано во все отделы и отделения полиции области.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Эдуарда смысл, просьба сообщить в отделение полицейской деятельности № 1 (пгт Ямполь) Шосткинского районного управления полиции по адресу: пгт Ямполь, улица Спасо-Преображенская, 15 или по телефонам (05456) 2-12-60, 327-91-48, (050) 307-82-48 или на круглосуточную линию службы «102», сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести
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