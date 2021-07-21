Сумские хоккеистки начали с разгрома на чемпионате Европы Сегодня, 2 августа, сборная Украины по хоккею на траве, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, стартовала на чемпионате Европы.

Игры теретьего дивизиона проходят в Словении. С хозяйками украинки сегодня и играли. Наши выиграли с разгроманым счетом 14:0 (голы забивали Юлия Шевченко – 5, Евгения Керноз, Карина Леонова – 4, Ольга Куровская – 2, Оксана Пономаренко, Ольга Гончаренко).

Также в этой группе играет Хоратия, с которой наши сыграют завтра. Две лучшие команды выходтя в полуфинал.