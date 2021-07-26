В Сумах оштрафовали на 51 грн хозяина собак, которые покусали горожанина и его дочь В Сумах суд оштрафовал мужчину за нарушение правил содержания собак.

30 июля признан виновным мужчина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 154 и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 51 грн с конфискацией собаки, сообщает Заречный районный суд г. Сумы.

Согласно протокола об административном правонарушении, 17 июня около 20.00 гражданин Л. выгуливал на территории стройки собак, одна из которых смешанной породы питбуль и беспородной, находясь без намордника, укусила гражданина Ч. за руку, другая - смешанной породы без поводка укусила дочь гражданина Ч. в область брюшной участка с правой стороны.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.