На Сумщине средняя зарплата уже 12 297 гривен

В июне 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 297 грн (в целом по Украине – 14 313 грн).
По сравнению с июнем 2020 года размер средней зарплаты в области увеличился на 22,8%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 12,2%.
Самая высокая средняя заработная плата была в добывающей промышленности – 18 562 грн, на предприятиях по поставке электроэнергии и газа – 14 733 грн, финансовой и страховой деятельности – 13 843 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 13 442 грн, здравоохранения – 12 111 грн. Наименьшими были начисления работникам сферы административного и вспомогательного обслуживания - 7366 грн.
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