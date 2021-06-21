На Сумщине средняя зарплата уже 12 297 гривен Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработно плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в июне 2021 года.

В июне 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 297 грн (в целом по Украине – 14 313 грн).

По сравнению с июнем 2020 года размер средней зарплаты в области увеличился на 22,8%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 12,2%.

Самая высокая средняя заработная плата была в добывающей промышленности – 18 562 грн, на предприятиях по поставке электроэнергии и газа – 14 733 грн, финансовой и страховой деятельности – 13 843 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 13 442 грн, здравоохранения – 12 111 грн. Наименьшими были начисления работникам сферы административного и вспомогательного обслуживания - 7366 грн.