Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:19171

На Сумщине средняя зарплата уже 12 297 гривен

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработно плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в июне 2021 года.

В июне 2021 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 12 297 грн (в целом по Украине – 14 313 грн).

По сравнению с июнем 2020 года размер средней зарплаты в области увеличился на 22,8%; реальная зарплата (с учетом изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов) выросла на 12,2%.

Самая высокая средняя заработная плата была в добывающей промышленности – 18 562 грн, на предприятиях по поставке электроэнергии и газа – 14 733 грн, финансовой и страховой деятельности – 13 843 грн, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 13 442 грн, здравоохранения – 12 111 грн. Наименьшими были начисления работникам сферы административного и вспомогательного обслуживания - 7366 грн.

Экономика Средняя зарплата Статистика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

За 10 лет население Сумщины уменьшилось на 108 тысяч человек
09.07.2021 11:27

За 10 лет население Сумщины уменьшилось на 108 тысяч человек

Численность населения Сумской области по состоянию на 1 января 2021 года составила 1053,5 тыс. человек....

В Украине продолжительность жизни самая низкая в мире
25.06.2021 14:30

В Украине продолжительность жизни самая низкая в мире

До критического минимума снизилась средняя продолжительность жизни украинцев....

В Украине подтвердили еще 876 новых случаев COVID-19
25.06.2021 08:54

В Украине подтвердили еще 876 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Украине зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников -...

На Сумщине 26 новых случаев COVID-19 (подробности)
23.06.2021 09:03

На Сумщине 26 новых случаев COVID-19 (подробности)

Состоянию на 23 июня 2021 года в Сумской области 77744 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
21.06.2021 09:39

На Сумщине добавилось 14 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 21 июня 2021 в Сумской 77707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности
Сегодня 08:52
В Сумах оштрафовали на 51 грн хозяина собак, которые покусали горожанина и его дочь
Сегодня 15:32
На Сумщине средняя зарплата уже 12 297 гривен
Сегодня 15:19
В Сумах прокуратура вернула в коммунальную собственность землю стоимостью 3,5 млн грн
Сегодня 15:12
Директора Сумской стоматполиклиники, пойманного на взятке, взяли под стражу
Сегодня 14:30
В Сумах пожарные вместе с лесниками спасли лес и трансформаторную подстанцию (видео)
Сегодня 14:21
В Сумах за неделю составили 20 карантинных протоколов
Сегодня 13:54
За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие
Сегодня 13:27
Сумские мусорщики моют контейнеры прямо на улице (видео)
Сегодня 12:42
Сумчан просят срочно сдать кровь для иностранной студентки
Сегодня 12:16
Под Сумами в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой
Сегодня 11:58
Сумчане массово жалуются на запах гари по вечерам
Сегодня 11:53
view counter

Статьи

На Сумщині встановлена заборона на лов раків
Сегодня 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Сегодня 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Сегодня 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.