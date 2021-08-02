В Сумах прокуратура вернула в коммунальную собственность землю стоимостью 3,5 млн грн

Ранее было установлено, что Сумской городской совет передал указанный участок, расположенный в г. Сумы, в пользование указанному обществу под предлогом нахождения на ней нежилого здания. Однако помещение занимает в 20 раз меньшую площадь, чем выделенная земля. При этом права на нее предыдущим владельцем недвижимости в установленном законом порядке вообще не приобретались и не оформлялись.
Таким образом, в обход процедуры земельных торгов вышеупомянутым застройщиком получено землю необоснованно большей площади, чем ему полагалось по закону. Это не отвечает интересам государства, поэтому прокуратура обратилась в суд. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, поэтому прокуратурой обжаловано это решение в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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