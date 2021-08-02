На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание сухой растительности 1 августа в 10:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи с. Скуносово, что на Путивльщине.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя на открытой территории. На место происшествия был направлен дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено сухую растительность на площади до 1 га.

В 10:52 возгорание локализовали, а в 11:01 - потратив на тушение почти 2,5 тонны воды, полностью ликвидировали.

В этот же день подобный случай имел место и в областном центре. В 17:39, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании остатков травы по ул. Привокзальная в г. Сумы. На место происшествия был направлен дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено траву и мусор на площади до 20 кв. м. В 17:50 пожар был локализован, а в 18:07 - полностью ликвидирован.

Всего к ликвидации возгораний было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.