Директора Сумской стоматполиклиники, пойманного на взятке, взяли под стражу Но могут выпустить под залог.

По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы по решению суда от 2 августа руководителю коммунальной поликлиники Сумского городского совета, подозреваемому в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 142 тыс. 740 грн

По данным следствия, директор КПН требовал 2 тыс. долларов США от физического лица за трудоустройство на должность врача в подчиненную ему медицинское учреждение. 30 июля руководителя задержали в порядке ст. 208 УК Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Противоправную деятельность лица прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним: речь идет о директоре Сумской стоматполклинике Михаиле Сметанине.