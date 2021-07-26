В Сумах пожарные вместе с лесниками спасли лес и трансформаторную подстанцию (видео) 31 июля в 14:41 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре на открытой территории в районе Голубых озер в Сумах.

На тушение направили отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил остатки сухой растительности и камыш на значительной площади. Порывами ветра огонь быстро распространялся, создавая угрозу для близлежащих трансформаторной подстанции и лесного массива.

На тушение дополнительно привлекли еще одно отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части и работников ГП «Сумское лесное хозяйство». Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось дозаправлять от водоема, расположенного в 1 км от очага горения.

В 19:30 совместными усилиями удалось локализовать пожар на площади около 5 га и предотвратить опасность от подстанции и леса. В 21:24, использовав около 24 т воды, возгорание полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 9 человек личного состава и 2 единицы техники, 10 работников ГП «Сумское лесное хозяйство».

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Спасатели в очередной раз призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, не сжигать мусор и остатки сухой растительности. Помните, что при данных температурных показателей даже самая маленький уголек может вызвать масштабное возгорание. При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности немедленно звоните на номер экстренного вызова «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.