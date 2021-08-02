Сумские мусорщики моют контейнеры прямо на улице (видео) Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Павел Борисов.

Как видно из ролика, моют рядом с контейнерной площадкой, все льется здесь же.

На сколько это законно и экологично, неизвестно.

В свое время директор ООО «А-Муссон» утверждал, что контейнеры моют в специальной машине, чтобы ничего не попадало наружу. Очевидно, это не так…