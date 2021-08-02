Сумчан просят срочно сдать кровь для иностранной студентки

«ВНИМАНИЕ, СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Уважаемые доноры и жители города! В областном перинатальном центре в очень тяжелом состоянии находится студентка СумГУ, которая приехала на учебу из другой страны и не имеет никого! Она ежедневно нуждается в переливании дорогостоящих компонентов крови. Помогите спасти жизнь молодой девушки!
Чтобы оказать ей помощь на безвозмездной основе, нам нужны доноры любых групп крови, которые будут сдавать компоненты крови бесплатно в пользу перинатального центра в течение ближайших дней.
Вы можете записаться на донацию здесь: https://widget.easyweek.io/biopharma-plasma/2264/6401/ или прийти в любое время в течение рабочего дня по живой очереди.
Для того, чтобы сдать компоненты крови, необходимо три дня не употреблять аспирин и анальгетики, два дня - алкоголь, сутки - жирную, копченую, жареную пищу, молочные продукты, орехи, яйца, семена. Пить как можно больше воды. Утром легко позавтракать с соблюдением диеты и прийти в центр крови с паспортом и идентификационным кодом», - говорится в сообщении.
В Сумском областном центре службы крови (СОЦСК) зафиксировали Национальный рекорд по наибольшему количеству донаций на тысячу населения....
Глава государства присвоил пяти сумчан звание «Заслуженный донор Украины»....
Акцию, организованную «Сумским городским центром досуга молодежи», поддержали 10 юных доноров.... 7
В текущем году доноры-работники НПО им.Фрунзе сдали около одной тонны крови.... 2
Согласно Указу президента сразу 14 работников Сумского НПО им. Фрунзе были удостоены высокого звания «Почетный донор Украины»....