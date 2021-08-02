Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:16921

Сумчан просят срочно сдать кровь для иностранной студентки

Об этом сообщается на странице Biopharma Plasma Суми в Фейсбуке.

«ВНИМАНИЕ, СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

Уважаемые доноры и жители города! В областном перинатальном центре в очень тяжелом состоянии находится студентка СумГУ, которая приехала на учебу из другой страны и не имеет никого! Она ежедневно нуждается в переливании дорогостоящих компонентов крови. Помогите спасти жизнь молодой девушки!

Чтобы оказать ей помощь на безвозмездной основе, нам нужны доноры любых групп крови, которые будут сдавать компоненты крови бесплатно в пользу перинатального центра в течение ближайших дней.

Вы можете записаться на донацию здесь: https://widget.easyweek.io/biopharma-plasma/2264/6401/  или прийти в любое время в течение рабочего дня по живой очереди.

Для того, чтобы сдать компоненты крови, необходимо три дня не употреблять аспирин и анальгетики, два дня - алкоголь, сутки - жирную, копченую, жареную пищу, молочные продукты, орехи, яйца, семена. Пить как можно больше воды. Утром легко позавтракать с соблюдением диеты и прийти в центр крови с паспортом и идентификационным кодом», - говорится в сообщении.

Общество Доноры
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах зафиксировали кровавый рекорд
30.08.2018 14:59

В Сумах зафиксировали кровавый рекорд

В Сумском областном центре службы крови (СОЦСК) зафиксировали Национальный рекорд по наибольшему количеству донаций на тысячу населения....

16.06.2015 12:00

Пятеро сумчан стали «Заслуженными донорами» (обновлено)

Глава государства присвоил пяти сумчан звание «Заслуженный донор Украины»....

15.08.2013 15:19

Юных сумчан ждут в «банке» крови

Акцию, организованную «Сумским городским центром досуга молодежи», поддержали 10 юных доноров.... 7

21.12.2012 14:10

Фрунзе сдал тонну крови

В текущем году доноры-работники НПО им.Фрунзе сдали около одной тонны крови.... 2

21.06.2012 11:01

В Сумах стало больше почетных доноров

Согласно Указу президента сразу 14 работников Сумского НПО им. Фрунзе были удостоены высокого звания «Почетный донор Украины»....

Новости

На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности
Сегодня 08:52
В Сумах за неделю составили 20 карантинных протоколов
Сегодня 13:54
За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие
Сегодня 13:27
Сумские мусорщики моют контейнеры прямо на улице (видео)
Сегодня 12:42
Сумчан просят срочно сдать кровь для иностранной студентки
Сегодня 12:16
Под Сумами в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой
Сегодня 11:58
Сумчане массово жалуются на запах гари по вечерам
Сегодня 11:53
На Сумщине дали 3 года ограничения свободы начальнице отделения почты, которая присвоила почти 100 тыс грн
Сегодня 11:03
На Сумщине подвели климатические итоги июля
Сегодня 11:00
Под Сумами насмерть сбили пешеходку
Сегодня 10:41
В Сумах суд избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании
Сегодня 10:08
Сумские маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 13 грн
Сегодня 09:45
view counter

Статьи

Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Сегодня 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Сегодня 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.