Сумчан просят срочно сдать кровь для иностранной студентки Об этом сообщается на странице Biopharma Plasma Суми в Фейсбуке.

«ВНИМАНИЕ, СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

Уважаемые доноры и жители города! В областном перинатальном центре в очень тяжелом состоянии находится студентка СумГУ, которая приехала на учебу из другой страны и не имеет никого! Она ежедневно нуждается в переливании дорогостоящих компонентов крови. Помогите спасти жизнь молодой девушки!

Чтобы оказать ей помощь на безвозмездной основе, нам нужны доноры любых групп крови, которые будут сдавать компоненты крови бесплатно в пользу перинатального центра в течение ближайших дней.

Вы можете записаться на донацию здесь: https://widget.easyweek.io/biopharma-plasma/2264/6401/ или прийти в любое время в течение рабочего дня по живой очереди.

Для того, чтобы сдать компоненты крови, необходимо три дня не употреблять аспирин и анальгетики, два дня - алкоголь, сутки - жирную, копченую, жареную пищу, молочные продукты, орехи, яйца, семена. Пить как можно больше воды. Утром легко позавтракать с соблюдением диеты и прийти в центр крови с паспортом и идентификационным кодом», - говорится в сообщении.