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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:28237

В Сумах снова пытаются победить стихийную торговлю

В Сумах ведется работа по ликвидации стихийной торговли в центральной части города.

Об этом сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления «Инспекция по благоустройству в г. Сумы» Руслан Голоперов.

По словам чиновника, всю прошлую неделю инспекцией проводились мероприятия по приведению в порядок центральных улиц города. Сотрудники управления неделю работали по ул. Набережная р. Стрелка, ул. Засумская, от ул. Шевченко до ул. Ярослава Мудрого.

Всего составлено 28 протоколов об административном правонарушении.

Как сказал Руслан Голоперов, работа по ликвидации стихийной торговли ведется дальше.

Также, согласно поручению главы города Александра Лысенко, управлением подготовлено распоряжение городского головы о создании временной комиссии по контролю за состоянием благоустройства территории Сум.

Общество Стихийная торговля
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