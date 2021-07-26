Под Сумами в аварии пострадали мотоциклист с пассажиркой

Происшествие произошло вчера, около шести часов вечера, возле с. Старое Село. Как установили сотрудники Сумского районного управления полиции, 46-летний водитель автомобиля Рено Магнум допустил столкновение с мотоциклом Интрудер под управлением 33-летнего мужчины.
В результате столкновения, водитель и пассажирка мотоцикла получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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