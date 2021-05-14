В Сумах за неделю составили 20 карантинных протоколов

Об инспекции 448 кафе, магазинов, аптек, учреждений бытового обслуживания, транспортных средств, которые перевозят пассажиров и т.п., которые проверяли на соблюдение противоэпидемических правил с 23 по 29 июля, рассказал главный специалист отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Анатолий Кацов.
В частности, за нарушение карантинных мероприятий, игнорирование масочного режима и т.п. составлено пять протоколов по ст. 42 КУоАП и 15 протоколов - по статье 44-3 КУоАП. Всего за этот год за нарушение соблюдения карантинных норм действующего законодательства по статье 44-3 КУоАП составлено 1928 протоколов.
Отделом торговли, быта и защиты прав потребителей совместно с правоохранителями и работниками Сумского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области на прошлой неделе проведены соответствующие рейды на девяти объектах торговли и общественного питания. Результат обследований - восемь административных протоколов по статье 42 КоАП.
Во время проверки с администраторами и работниками объектов хозяйствования были проведены профилактические беседы по недопущению нарушений карантинных норм действующего законодательства.
Вместе с тем, с 26 по 30 июля, по информации начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, членами временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции в городском пассажирском транспорте была проведена контрольная проверка на соблюдение карантинных требований на базе одного из частных предприятий. Предпринимателю даны рекомендации по усилению контроля за перевозкой пассажиров в защитных масках и проведения дезинфекции рабочей зоны не реже трех раз в день.
Кроме того проведена контрольная проверка дезинфекции городского пассажирского транспорта на маршрутах №№ 1, 5, 17А, 19, 55, 57, проверено 40 автобусов. Установлено, что дезинфекция салонов транспортных средств проводится согласно графикам.
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