В Сумах за неделю составили 20 карантинных протоколов По итогам проверок работающих объектов, мобильные группы по контролю за соблюдением карантина на прошлой неделе составили 20 админпротоколов.

Об инспекции 448 кафе, магазинов, аптек, учреждений бытового обслуживания, транспортных средств, которые перевозят пассажиров и т.п., которые проверяли на соблюдение противоэпидемических правил с 23 по 29 июля, рассказал главный специалист отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Анатолий Кацов.

В частности, за нарушение карантинных мероприятий, игнорирование масочного режима и т.п. составлено пять протоколов по ст. 42 КУоАП и 15 протоколов - по статье 44-3 КУоАП. Всего за этот год за нарушение соблюдения карантинных норм действующего законодательства по статье 44-3 КУоАП составлено 1928 протоколов.

Отделом торговли, быта и защиты прав потребителей совместно с правоохранителями и работниками Сумского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области на прошлой неделе проведены соответствующие рейды на девяти объектах торговли и общественного питания. Результат обследований - восемь административных протоколов по статье 42 КоАП.

Во время проверки с администраторами и работниками объектов хозяйствования были проведены профилактические беседы по недопущению нарушений карантинных норм действующего законодательства.

Вместе с тем, с 26 по 30 июля, по информации начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, членами временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции в городском пассажирском транспорте была проведена контрольная проверка на соблюдение карантинных требований на базе одного из частных предприятий. Предпринимателю даны рекомендации по усилению контроля за перевозкой пассажиров в защитных масках и проведения дезинфекции рабочей зоны не реже трех раз в день.

Кроме того проведена контрольная проверка дезинфекции городского пассажирского транспорта на маршрутах №№ 1, 5, 17А, 19, 55, 57, проверено 40 автобусов. Установлено, что дезинфекция салонов транспортных средств проводится согласно графикам.