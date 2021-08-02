На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 3 человек (Ахтырка - 1, Сумы – 2.)
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, за прошедшие сутки без летальных.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76804 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Сумской район - 1).
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