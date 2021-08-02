На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности По состоянию на 2 августа 2021 в Сумской 78508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 3 человек (Ахтырка - 1, Сумы – 2.)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, за прошедшие сутки без летальных.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76804 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Сумской район - 1).