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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:52991

На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности

По состоянию на 2 августа 2021 в Сумской 78508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 3 человек (Ахтырка - 1, Сумы – 2.)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1344 летальных случая, за прошедшие сутки без летальных.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76804 человек, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Сумской район - 1).

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Общество CoVID-19
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