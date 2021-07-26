Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 57 человека (+15 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 13 человек, 5 в отделении интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 8 больных, в том числе 1 в отделении интенсивной терапии., на ИВЛ.

В детской больнице 36 пациентов (+18), в том числе 2 в отделении интенсивной терапии; 1 с подозрением на коронавирус и 1 с другой патологией. Также 48 (+6) человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 282 свободных коек для взрослых, - все с кислородом, и 72 для детей, с кислородом 69.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 7 (+2), двое в отделении интенсивной терапии, оба на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 8 пациентов (+2).