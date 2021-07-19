Сумчане сдали копам пьяного таксиста-иностранца (видео)

Экипаж полицейских, выехавший на вызов, обнаружил и остановил автомобиль Renault Logan, о котором шла речь в ориентировании на улице 20 лет Победы.
Водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения. 24-летний уроженец Туркменистана согласился пройти освидетельствование на месте, результат оказался положительным - 1,90 промилле. Также гражданин отказался предъявлять для проверки водительские документы.
Полицейские составили на него административные материалы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП. От управления мужчину отстранили.
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