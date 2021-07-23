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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:32488

Сумчане возмущаются, что коммунальщики срубили яблоню возле фонтана «Садко»

В пятницу, 30 июля, подрядчики спилили последнее дерево возле фонтана «Садко».

Напомним: там укладывают плитку. Зачем срубили яблоню, пока остается неизвестным. Но сумчане в соцсетях активно обсуждают это событие.
«Ну, що за ТВАРІ такі в тому департаменті? Цікаво, в них на дачах сама плитка, бл....?» - написал экс-депутат Сумского горсовета Сергей Малюк.
«Теперь все лысое, дышать нечем, тени нигде нет.... Идешь по центру, как по пустыне», - написала Vitalina Vit.

«у лисого все має бути лисим-евродвори і взагалі все місто нада одягти в плитку,і відомо всім чому», - ответил ей Федор Кухно.
«Звільнили місце для ще одного квадратного метра тротуарної плитки?» - спрашивает Лера Коробова.
«Такое чувство, что наш уважаемый градоначальник поставил себе цель : за свою каденцию уничтожить как можно больше деревьев в городе! И сделать город еще гаже!!!! И без намека на тень и прохладу в 37 градусную жару», - написала Ксения Голованова.
«Вы спросите их они что нибудь высадили в замен,где пышная растительность где уютные зелёные насаждения а потом будут говорить что их никто не уважает!», – написал Сергей Березовский.
«Дуже шкода! Sad :( Sad! Штучні клумби, не працюючі фонтани (спека за +30), та самий чудовий (мабуть гордість мера) бомжацький підземний перехід Sad :( Sad..., но зато у Сумах є гола палка (сама висока на всю область). Бравісімо мер! Дикуни і варвари! Дуже сумно!», - написала Olga Kanevska.
«На театральной площади также была уничтожена райская яблоня, которая цвела красным цветом», - напомнил Artem Zinchenko.
«Да всё норм фейсбучный маршруточный мер на очередном стриме высадит какое то деревце за безумные денгы которое через месяц засохнет накормит свой лохторат обіцянками и всё ок», - прогнозирует Віталій Кибальник.
«Ну як так можна! Може наші владі щось підсипають в їжу. Це ж треба щоб мозок зовсім не працював!», - предполагает Natasha Upenyuk.
«Таке враження, що так не люблять місто, що просто неможливо. Біля нових фонтанів на Театральній була яблунька, що квітнула яскраво рожевим цвітом. Всі там фотографувалися.... І що? Нема - також саме вона заважала(((((( - вспоминает Мария Дука.

«Дикуни і варвари! Краще б ви одоробло-садко прибрали!» - написала Вікторія Золотарьова.

«Газ будет зимой очень дорогим, мер сейчас по всему городу занимается заготовкой дров», - считает Pavel Kovalyov.
«Когда то был город-сад, а теперь город-плитка.Спасибо капитан линейка», - благодарит мэра Oleksandr Shevchenko.
«Така була яблунька гарна! Чому і кому вона не догодила....,пилять не саджати...., ганьба!» - пишет Анна Ищенко.
«Ну так а що ви хотіли, хватило мізків (чи в даному випадку аморфної сірої речовини) вдруге проголосувати за Лисенка, пожинайте плоди своїх дій а також бездіяльності», - подытожил Dmitriy Marchenko.
«Задолбали. Уничтожают все живое. Голову б себе отпилили», предложила Irina Sem.
«Они что дебилы в мерии. Лысенко всё хочет сделать лысым?!!!» - предполагает Виталий Гвоздик.
«Лисенко, вирви собі х.й замість дерев! Сране бидло, а не мер. Все знищить в місті, всю зелень виріже, заліпить своєю гівняною плиткою кривими руками і все.
Все за що не візьметься- всьому крах...», обратился к мэру Олексій Герман.
«Всю жизнь росла, радовала детей и взрослых, тенёк создавала, а потом раз махнули пилой и всё. Уроды!!!», - написал Ruslan Bakun.

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