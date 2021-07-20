Начальница почтового отделения на Сумщине получила 3 года ограничения свободы за присвоение средств населения Начальница почтового отделения в с. Шатрище на Ямпольщине получила 3 года ограничения свободы за присвоение средств населения.

Соответствующий приговор на днях вынес местный суд. Правоохранители доказали в суде, что в апреле 2020 года начальница отделения почтовой связи Шатрища «Укрпочты», злоупотребляя своим служебным положением, решила присваивать часть денежных средств, полученных за предоставленные услуги населению.

Женщина не обеспечила должного оприходования части полученных средств за предоставленные услуги отделением почтовой связи, за торговлю непродовольственными и продовольственными товарами, а наоборот при составлении кассовых отчетов умышленно не оприходовала полученные ею от населения при исполнении своих обязанностей денежные средства на общую сумму 48 098,07 грн.

Кроме того, она присвоила часть денежных средств, полученных ею для выполнения служебных обязанностей в части выплат денежных средств населению, а именно присвоила денежные средства, предназначенные Управлением труда и социальной защиты населения Ямпольской РГА на выплату наличных на твердое топливо, сжиженный газ (субсидию) за февраль 2020 года.

Кроме этого, во исполнение требований договора № 29-73 от 30.01.2020, заключенного между Сумской дирекцией УГППС «Укрпочта» и Управлением социальной защиты населения Ямпольской РГА на предоставление услуги по выплате и доставке льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и скрепленного газа, руководитель отделения получила для выплаты населению денежные средства на общую сумму 63 200,00 грн. Она решила присвоить часть этих денежных средств на сумму 46 513,39 грн.

Чтобы скрыть присвоение средств женщина внесла в книгу учета пенсий, социальных пособий, почтовых отправлений ложные сведения, а именно собственноручно поставила подпись от имени почтальонов.

Обвиняемая в судебном заседании с предъявленным ей обвинениям виновной себя признала полностью, не оспаривала обстоятельств, изложенных в обвинительном акте.

Суд признал ее виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, назначив наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций, а также должности, связанные с доступом к материальным ценностям сроком на 2 года. Кроме того, ей придется компенсировать нанесенный ущерб, пишет Ямпіль.інфо.