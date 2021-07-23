У Сумах чоловік незаконно утримував та зґвалтував дівчину

У ході проведення слідчо-розшукових заходів працівники поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 36-річний житель обласного центру.
Наразі дівчині надано необхідну медичну допомогу та передано на піклування батькам.
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» та ч.2 ст.152 «Зґвалтування» Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції Сумської області