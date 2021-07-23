У Сумах чоловік незаконно утримував та зґвалтував дівчину Подія сталася учора, у місті Суми. Зловмисник упродовж п’яти годин утримував 18-річну дівчину у своєму автомобілі та зґвалтував її.

Як встановили правоохоронці, чоловік, скориставшись безпорадним станом дівчини, зґвалтував її на березі річки. Після чого поклав потерпілу на заднє сидіння авто і їздив з нею по місту.