Сумщина стала первой областью, где подсчитали всю землю Область находится на 16 месте по размеру в стране с общей площадью 23 834 кв. км. Половину этой площади занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Сумская область стала первым регионом, с которого стартовал проект Vkursi Zemli Ukraine: Цифровизация земель Украины. В области насчитали сельхозугодий почти на 24 млрд грн. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщила пресс-служба Сумской ОГА.

"Сумщина стала первой областью, с которой стартовал проект Vkursi Zemli Ukraine: Цифровизация земель Украины от сервиса Vkursi Zemli, который нацелен на сбор информации о современном состоянии землепользования и анализ рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в процессе аналитической работы компания-разработчик использовала сведения государственных реестров и кадастров, спутниковые снимки и накопленную в течение последних лет экспертизу проведения земельного аудита.

По данным исследования Vkursi Zemli Ukraine. Сумская область, Сумщина - 16-я по размеру область Украины с общей площадью 23 834 кв. км. Половину этой площади занимают земли сельскохозяйственного назначения: на каждого сельского жителя приходится по 3,7 га. Более 77% с/х земель находятся в аренде. Распашка Сумской области (51,4%) ниже, чем в целом по Украине (59%).

Согласно данным нормативной денежной оценки (НДО), суммарная стоимость сельхозугодий Сумщины составляет почти 24 млрд грн. Самые дорогие земли стоят более 25 тыс. грн/га, самые дешевые - до 10 тыс. грн/га.

Не все земельные участки государственной и коммунальной собственности официально переданы в аренду, а сведения об этом внесены в государственные реестры. Таких на Сумщине - 100 тыс. га. Передача их в аренду могла бы приносить местным бюджетам до 320 млн грн ежегодно.