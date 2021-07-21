Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:23346

Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы

Женская национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграет на чемпионате Европы III, который состоится в. Липовец (Словения).

В составе команды 14 хоккеисток клуба «Сумчанка»: Татьяна Степанченко (вратарь), Евгения Мороз (капитан команды), Оксана Пономаренко, Екатерина Самоходченко, Екатерина Шокаленко, Юлия Шевченко, Юлиана Фадеева, Валерия Тищенко, Анна Куровская, Валерия Зайцева, Карина Леонова, Анастасия Воевода, Валерия Рудиченко и Анна Танченко.

Также в составе сборной легионеры, воспитанницы сумского клуба: Алина Фадеева (HF «Lorenzoni», Италия), Евгения Керноз (ХК «Минск», РБ), Ольга Куровская (ХК «Минск», РБ), Ольга Гончаренко (ГХК «Ритм», РБ).

В состав тренерского штаба вошли: главный тренер команды Светлана Макаева, тренер - Евгений Бондаренко; администратор Марина Солодовник, менеджер Марина Максименко, начальник команды Елена Коротенко и врач Валерий Ильченко.

В чемпионате принимают участие 7 команд. Первая игра состоится 1 августа против сборной Словении, вторая – 3 августа против Хорватии. В другой группе играют Турция, Словакия, Швейцария и Португалия. По две лучшие команды выходят в полуфиналы.

Спорт Хоккей на траве
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Европы
24.07.2021 08:40

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Европы

В Загребе (Хорватия) завершился EuroHockey U18 Championship III 2021 Girls....

Сборная Украины с сумчанками досрочно вышла во второй дивизион
23.07.2021 08:31

Сборная Украины с сумчанками досрочно вышла во второй дивизион

В Загребе (Хорватия) продолжается EuroHockey U18 Championship III 2021 Girls....

Сумские хоккеисты сыграют за 5-е место на чемпионате Европы
22.07.2021 10:00

Сумские хоккеисты сыграют за 5-е место на чемпионате Европы

В австрийской Вене продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди спортсменов до 18 лет во втором дивизионе....

Сумские хоккеистки стартовали на чемпионате Европы
21.07.2021 11:49

Сумские хоккеистки стартовали на чемпионате Европы

Сегодня, 21 июля, в Загребе (Хорватия) стартовал EuroHockey U18 Championship III 2021 Girls....

Сумской хоккеист помог сборной победить Турцию
21.07.2021 08:29

Сумской хоккеист помог сборной победить Турцию

В австрийской Вене продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди спортсменов до 18 лет во втором дивизионе....

Новости

На Сумщине еще 27 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:30
Когда в Сумах почистят Сумку?
Сегодня 19:22
Сумський проєкт «Школа амбасадорів» матиме продовження
Сегодня 17:54
Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы
Сегодня 17:23
В Сумах водитель BMW предлагал копам взятку
Сегодня 17:15
Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом
Сегодня 16:49
Сумской бегун стартовал на Олимпиаде
Сегодня 16:15
В Сумах произошло два ДТП с участием учебных автомобилей
Сегодня 15:36
Учнівська молодь Сумщини взяла участь у Всеукраїнському етапі гри «Джура–2021: Буковинська січ»
Сегодня 15:08
На выходных на Сумщине сохранится преимущественно сухая, жаркая погода
Сегодня 14:40
Директора сумской стоматполиклиники поймали на взятке в 2 тыс. долларов
Сегодня 14:03
Сумський прикордонний загін звертається про дотримання законодавства України з прикордонних питань під час проведення сезону полювання
Сегодня 14:00
view counter

Статьи

В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
Сегодня 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
Сегодня 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
Вчера 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.