Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы Женская национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграет на чемпионате Европы III, который состоится в. Липовец (Словения).

В составе команды 14 хоккеисток клуба «Сумчанка»: Татьяна Степанченко (вратарь), Евгения Мороз (капитан команды), Оксана Пономаренко, Екатерина Самоходченко, Екатерина Шокаленко, Юлия Шевченко, Юлиана Фадеева, Валерия Тищенко, Анна Куровская, Валерия Зайцева, Карина Леонова, Анастасия Воевода, Валерия Рудиченко и Анна Танченко. Также в составе сборной легионеры, воспитанницы сумского клуба: Алина Фадеева (HF «Lorenzoni», Италия), Евгения Керноз (ХК «Минск», РБ), Ольга Куровская (ХК «Минск», РБ), Ольга Гончаренко (ГХК «Ритм», РБ). В состав тренерского штаба вошли: главный тренер команды Светлана Макаева, тренер - Евгений Бондаренко; администратор Марина Солодовник, менеджер Марина Максименко, начальник команды Елена Коротенко и врач Валерий Ильченко. В чемпионате принимают участие 7 команд. Первая игра состоится 1 августа против сборной Словении, вторая – 3 августа против Хорватии. В другой группе играют Турция, Словакия, Швейцария и Португалия. По две лучшие команды выходят в полуфиналы.