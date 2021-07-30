В Сумах водитель BMW предлагал копам взятку Чтобы машину не эвакуировали на специальную площадку, мужчина предлагал сумским патрульным неправомерную выгоду.

На улице Засумская инспекторы остановили автомобиль BMW. Проверив документы 42-летнего водителя, стражи порядка установили, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой.

Уже доставив автомобиль на специальную площадку, водитель подошел к патрульным и начал убеждать их не эвакуировать ее. Более того, за это мужчина предложил полицейским денежные средства. Инспекторы предупредили гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Но тот продолжал настаивать на «решении вопроса». Впоследствии он и вовсе открыл барсетку, в которой лежали деньги, и предложил патрульным взять ту сумму, которая их устроит. На предупреждение водитель вообще не реагировал.

Инспекторы на место вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 УК.