Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:15192

В Сумах водитель BMW предлагал копам взятку

Чтобы машину не эвакуировали на специальную площадку, мужчина предлагал сумским патрульным неправомерную выгоду.

На улице Засумская инспекторы остановили автомобиль BMW. Проверив документы 42-летнего водителя, стражи порядка установили, что транспортное средство находится в розыске Государственной исполнительной службой.

Уже доставив автомобиль на специальную площадку, водитель подошел к патрульным и начал убеждать их не эвакуировать ее. Более того, за это мужчина предложил полицейским денежные средства. Инспекторы предупредили гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу. Но тот продолжал настаивать на «решении вопроса». Впоследствии он и вовсе открыл барсетку, в которой лежали деньги, и предложил патрульным взять ту сумму, которая их устроит. На предупреждение водитель вообще не реагировал.

Инспекторы на место вызвали следственно-оперативную группу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 УК.

Право Взятка полицейскому
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине мопедистка пыталась подкупить копов
Сегодня 12:37

На Сумщине мопедистка пыталась подкупить копов

Гражданка, чтобы избежать административной ответственности, предложила правоохранителям «взятку»....

Пьяный сумчанин угнал авто, а потом пытался подкупить полицейских
23.07.2021 11:37

Пьяный сумчанин угнал авто, а потом пытался подкупить полицейских

Сумской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 23-летнему парню, который сначала угнал авто, а затем пытался подкупить полицейских....

В Сумах будут судить за взятку полицейскому
15.06.2021 09:49

В Сумах будут судить за взятку полицейскому

Сумской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении фигуранта уголовного производства, который пытался повлиять на руководителя...

На Сумщине пьяный водитель пытался сбежать от копов, а потом предлагал им взятку (видео)
04.06.2021 11:11

На Сумщине пьяный водитель пытался сбежать от копов, а потом предлагал им взятку (видео)

Пьяный водитель сначала пытался сбежать от патрульных, а затем предлагал им неправомерную выгоду, чтобы на него не составляли админматериалы....

На Сумщине укравший зерно механизатор предлагал полиции взятку
24.05.2021 14:55

На Сумщине укравший зерно механизатор предлагал полиции взятку

Происшествие произошло вблизи села Хильчичи, что на Серединобудщине. Водитель остановленного правоохранителями автомобиля предложил сотрудникам группы реагирования патрульной полиции 700 гривен...

Новости

На Сумщине еще 27 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:30
Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы
Сегодня 17:23
В Сумах водитель BMW предлагал копам взятку
Сегодня 17:15
Сумський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом
Сегодня 16:49
Сумской бегун стартовал на Олимпиаде
Сегодня 16:15
В Сумах произошло два ДТП с участием учебных автомобилей
Сегодня 15:36
Учнівська молодь Сумщини взяла участь у Всеукраїнському етапі гри «Джура–2021: Буковинська січ»
Сегодня 15:08
На выходных на Сумщине сохранится преимущественно сухая, жаркая погода
Сегодня 14:40
Директора сумской стоматполиклиники поймали на взятке в 2 тыс. долларов
Сегодня 14:03
Сумський прикордонний загін звертається про дотримання законодавства України з прикордонних питань під час проведення сезону полювання
Сегодня 14:00
В Сумах на взятке поймали директора горбольницы
Сегодня 13:24
Флаг Сумщины подняли на высоту 7134 м
Сегодня 13:22
view counter

Статьи

В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
Сегодня 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
Сегодня 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
Вчера 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.