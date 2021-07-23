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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:15234

Сумской бегун стартовал на Олимпиаде

Смешанная эстафета 4х400 метров дебютировала на Олимпийских играх.

Украинская команда бежала тем же составом, что и в конце июня в Эрзуруме, где установила национальный рекорд. Никита Барабанов, Екатерина Климюк, Алина Логвиненко и сумчанин Александр Погорилко финишировали в забеге шестыми. Их время - 3:14.21 - на 15 сотых секунды хуже рекорда. Однако пройти дальше не удалось. По итогам первого круга они 11-е.

Отметим, что сборные США и Доминиканской республики были дисквалифицированы. При этом в первом круге было установлено 11 континентальных и национальных рекордов. В частности, сборная Польши, которая победила в забеге, в котором принимали участие и украинцы, обновила рекорд Европы - 3:10.44 мин, пишет ФЛАУ.

Спорт Легкая атлетика Олимпийские игры
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