Сумской бегун стартовал на Олимпиаде

Украинская команда бежала тем же составом, что и в конце июня в Эрзуруме, где установила национальный рекорд. Никита Барабанов, Екатерина Климюк, Алина Логвиненко и сумчанин Александр Погорилко финишировали в забеге шестыми. Их время - 3:14.21 - на 15 сотых секунды хуже рекорда. Однако пройти дальше не удалось. По итогам первого круга они 11-е.
Отметим, что сборные США и Доминиканской республики были дисквалифицированы. При этом в первом круге было установлено 11 континентальных и национальных рекордов. В частности, сборная Польши, которая победила в забеге, в котором принимали участие и украинцы, обновила рекорд Европы - 3:10.44 мин, пишет ФЛАУ.
Украинка Анастасия Турчин прекратила выступления на олимпийском турнире по дзюдо. Турчин покинула Олимпиаду-2020 по итогам второго раунда соревнований....
28 июля завершила соревнования на олимпиаде в Токио выпускница Сумского педуниверситета Анастасия Павлова из Новой Каховки....
Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали в весовой категории до 90 кг завершил выступления на Олимпийских играх в Токио на стадии 1/8...
Сегодня, 28 июля, сумчанин Алексей Гунбин начал выступления в олимпийском раунде в Токио....
Сегодня знаменательный день не только для Украины, но и для всего мира - в Японии начинаются 32-е Олимпийские игры «Токио-2020»....