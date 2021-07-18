На выходных на Сумщине сохранится преимущественно сухая, жаркая погода

31 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +28 .. + 33 °С.
1 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16 .. + 21 °С, днем +30 .. + 35 °С.
2 августа: переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16 .. + 21 °С, днем +30 .. + 35 °С.
Внимание, 31 июля - 1 августа на территории Сумской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
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