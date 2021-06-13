Директора сумской стоматполиклиники поймали на взятке в 2 тыс. долларов В Сумах СБУ разоблачила на взятке руководителя коммунального медучреждения.

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факт вымогательства взятки руководителем коммунального некоммерческого предприятия Сумского городского совета. За «вознаграждение» он обещал устроить на работу молодого специалиста.

Оперативники СБУ задокументировали, что фигурант гарантировал молодому врачу, который закончил обучение в интернатуре, положительное решение вопроса по устройству на должность в медучреждении. Свое «содействие» оценил в 2000 долларов США.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении чиновнику о подозрении.

Операцию по разоблачению проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы.

Как стало известно Данкор онлайн, речь идет о директоре Сумской городской стоматполиклинике Михаиле Сметанине.