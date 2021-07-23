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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумський прикордонний загін звертається про дотримання законодавства України з прикордонних питань під час проведення сезону полювання

7 серпня 2021 року в мисливських угіддях підвідомчих підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства відкривається сезон полювання на пернату дичину.

У зв’язку з цим Сумський прикордонний загін звертається до жителів Сумщини про необхідність дотримання законодавства України з прикордонних питань.
Однією з основних функцій, яку покладено на Державну прикордонну службу України, є забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 року № 1147 «Про прикордонний режим» вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах прилеглих до кордону територій селищних і сільських рад установлено прикордонну смугу, де запроваджено прикордонний режим.
Пунктом 21 цієї ж постанови встановлено, що полювання у прикордонній
смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем органів або підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання. Таке інформування повинно бути здійснене письмово не пізніше ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.
Також слід мати на увазі, що у смузі місцевості між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд полювання забороняється.
Крім цього нагадуємо, що наказом МВС України від 07.09.2015 року № 1075, зареєстрованого у Мін’юсті України 30.09.2015 року за № 1166/27611, у контрольованих прикордонних районах Сумської області встановлені додаткові тимчасові режимні обмеження. Зокрема у межах встановленої прикордонної смуги заборонено:
рух транспортних засобів (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, або на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду та між населеними пунктами;
скупчення транспортних засобів (більше трьох), тривалі зупинки (довше 30 хвилин) вантажних транспортних засобів, тракторів та іншої великогабаритної техніки, не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками;
перебування іноземців та осіб без громадянства, за винятком іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають (мають посвідку на постійне проживання) на території України (у даній місцевості), або прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду в інші нережимні райони, або мають письмове запрошення близьких родичів, завірене місцевими органами виконавчої влади або місцевого самоврядування, або яких зустрічають особисто;
перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
використання радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку).
Сумський прикордонний загін нагадує про відповідальність за порушення законодавства України з прикордонних питань. Також, з усіх питань, які стосуються дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму, громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua.

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