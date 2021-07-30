В Сумах на взятке поймали директора горбольницы

По данным следствия, указанный служащий требовал 2 тыс. долларов США от физического лица за трудоустройство в медицинское учреждение. Сегодня, 30 июля, директор задержан в порядке ст. 208 УК Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Противоправную деятельность лица прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Подробности здесь.
В Сумах СБУ разоблачила на взятке руководителя коммунального медучреждения....
Сумской областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из районных налоговых инспекций Государственной налоговой...
На Сумщине задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды оперативным сотрудником пограничного отряда и его посредником....
Сумской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении фигуранта уголовного производства, который пытался повлиять на руководителя...
Среди задержанных вчера по подозрению в получении взятки за устройство ребенка в лицей имени Харитоненко «Кадетский корпус» был Андрей Сидоренко...