В Сумах на взятке поймали директора горбольницы Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры города Сумы в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды директором коммунального некоммерческого предприятия Сумского городского совета (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный служащий требовал 2 тыс. долларов США от физического лица за трудоустройство в медицинское учреждение. Сегодня, 30 июля, директор задержан в порядке ст. 208 УК Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Противоправную деятельность лица прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Подробности здесь.