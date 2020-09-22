Сумський художній музей шукає меценатів аби видати ювілейний альбом Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала директорка музею Надія Юрченко.

«Шановні поціновувачі високого мистецтва!

До 100-річного ювілею музею у видавництві "Триторія" підготовлені до друку макети музейних альбомів. Звертаємось до сум’ян, бізнесменів, депутатів за матеріальною допомогою. Ваші імена будуть зазначені в альбомах серед спонсорів (т.0542 22-04-81).

Дякуючи Сумської ОДА та підтримки обласного управління культури альбом-монографія Никанора Онацького вийшов наприкінці 2020 р. і користується успіхом серед дорослих і як посібник для учнів шкіл області.

Музейні альбоми чекають на видання, що містять великий обсяг багато ілюстрованих творів старого і нового мистецтва з аналітичними статтями про образотворчі та декоративні зібрання. Чому окремі видання, тому що мистецтво ХVІ-ХІХ ст. експонується, а ХХ ст. (понад 10 тис.), впевнена, відбудеться в іншому приміщенні з цікавими концептуальним експозиціями, які представлять певний розвиток мистецтва соцреалізму, шістдесятників, новітніх течій кін. ХХ- поч. ХХІ ст. Відвідувачі, серед яких багато туристів, часто залишають собі на пам’ять про музей придбані альбоми. Матеріальна допомога є актуальною. Це кращий подарунок як для знавців мистецтва, так і для гостей міста про художню перлину Сумщини. Жодний сувенір не замінить цікаву книгу. В останнє музейний альбом видавався у 2008 р.», - написала вона.