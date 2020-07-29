На Сумщине главбух завладела средствами госпредприятия

Во время мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений против трудовых прав граждан, сотрудники сектора защиты интересов общества и государства криминальной полиции совместно со следователями Сумского районного управления полиции, под процессуальным руководством Окружной прокуратуры г. Сумы, разоблачили женщину в незаконном завладении денежными средствами предприятия.
Предварительно установлено, что главный бухгалтер, будучи осведомленной об имеющейся текущей задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия, систематически, на протяжении длительного времени, путем злоупотребления служебным положением и подделки документов, безосновательно начисляла себе надбавки. В результате завладела немалой суммой средств государственного предприятия.
Сейчас злоумышленнице уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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