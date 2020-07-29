Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:46539

На Сумщине главбух завладела средствами госпредприятия

Полицейские сообщили о подозрении главному бухгалтеру одного из государственных предприятий, которое относится к сфере деятельности государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Во время мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений против трудовых прав граждан, сотрудники сектора защиты интересов общества и государства криминальной полиции совместно со следователями Сумского районного управления полиции, под процессуальным руководством Окружной прокуратуры г. Сумы, разоблачили женщину в незаконном завладении денежными средствами предприятия.

Предварительно установлено, что главный бухгалтер, будучи осведомленной об имеющейся текущей задолженности по выплате заработной платы работникам предприятия, систематически, на протяжении длительного времени, путем злоупотребления служебным положением и подделки документов, безосновательно начисляла себе надбавки. В результате завладела немалой суммой средств государственного предприятия.

Сейчас злоумышленнице уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Завладение
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине будут судить подрядчика за завладение 350 тыс. грн при строительстве школьного стадиона
13.07.2021 13:16

На Сумщине будут судить подрядчика за завладение 350 тыс. грн при строительстве школьного стадиона

Конотопской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который при выполнении...

На Сумщине на ремонте УВК украли 150 тыс. грн
03.06.2021 11:23

На Сумщине на ремонте УВК украли 150 тыс. грн

На Сумщине будут судить директора предприятия за завладение бюджетными средствами во время реконструкции школы....

26.05.2021 16:57

На Сумщине украли 300 тыс. грн во время реконструкции школы

На Сумщине заочно сообщено о подозрении предпринимателю в завладении почти 300 тыс. грн во время реконструкции школы....

На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы
06.05.2021 13:35

На Сумщине украли полмиллиона на ремонте школы

Ахтырской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении физического лица-предпринимательницы, которая во время ремонта школы путем...

Глава сельсовета на Сумщины два года получала незаконные премии
29.07.2020 13:07

Глава сельсовета на Сумщины два года получала незаконные премии

Роменской местной прокуратурой утверждено и 29 июля направлено в суд обвинительный акт в отношении руководительницы одного из сел Недригайловского района...

Новости

На Сумщине еще 27 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:30
Директора сумской стоматполиклиники поймали на взятке в 2 тыс. долларов
Сегодня 14:03
Сумський прикордонний загін звертається про дотримання законодавства України з прикордонних питань під час проведення сезону полювання
Сегодня 14:00
В Сумах на взятке поймали директора горбольницы
Сегодня 13:24
Флаг Сумщины подняли на высоту 7134 м
Сегодня 13:22
Сумський художній музей шукає меценатів аби видати ювілейний альбом
Сегодня 13:16
На Сумщине главбух завладела средствами госпредприятия
Сегодня 12:46
На Сумщине мопедистка пыталась подкупить копов
Сегодня 12:37
Жительница Сумщины спасла дочь от полиции за 20 тысяч
Сегодня 12:00
В Белополье пожарные ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 11:21
На Сумщине с третьего этажа выпал воспитанник спецучреждения
Сегодня 11:17
В Шостке горела стихийная свалка
Сегодня 10:28
view counter

Статьи

Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
Сегодня 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
Вчера 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.