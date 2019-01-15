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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22309

Флаг Сумщины подняли на высоту 7134 м

Сумская экспедиция забралась на пик ибн Сины в Таджикистане.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской альпинист Владимир Рошко.

«Флаг родной Сумской области на одной из высших точек Памира - пике Абу Али ибн Сины (пик Ленина), 7 134 м. Наверное, впервые флаг на такой высоте. Надеюсь, что продолжение не за горами) Рад, что всё получилось!», - написал он.

Спорт Альпинизм
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