Флаг Сумщины подняли на высоту 7134 м

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской альпинист Владимир Рошко.
«Флаг родной Сумской области на одной из высших точек Памира - пике Абу Али ибн Сины (пик Ленина), 7 134 м. Наверное, впервые флаг на такой высоте. Надеюсь, что продолжение не за горами) Рад, что всё получилось!», - написал он.
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