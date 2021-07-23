На Сумщине с третьего этажа выпал воспитанник спецучреждения

По данным следствия, в июне 2021 года, находясь на смене, воспитатель оставила учеников вверенной ей воспитательной группы без присмотра, после чего 8-летний воспитанник учреждения зашел в спальню, встал на подоконник, открыл окно и упал с 3-го этажа на улицу. Мальчик получил повреждения средней тяжести.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие недобросовестного к ним отношение, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Досудебное расследование проведения следователями ОП №1 (г. Белополье) Сумского РУП ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.