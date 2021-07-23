В Шостке горела стихийная свалка

На место выехала команда спасателей 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Сумской области.
Была угроза возгорания соседнего лесного массива. Однако распространение огня не допустили, выгорел только мусор на площади 300 кв. м.
В течение двух часов пожар удалось обуздать, информирует 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд, пишет Шостка.инфо.
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