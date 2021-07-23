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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке горела стихийная свалка

29 июля в 9:07 в службу спасения "101" очевидцы сообщили о пожаре и сильном задымлении на стихийной свалке в Шостке за микрорайоном Капсюль в направлении 5-го садово-огородного массива.

На место выехала команда спасателей 7-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Сумской области.

Была угроза возгорания соседнего лесного массива. Однако распространение огня не допустили, выгорел только мусор на площади 300 кв. м.

В течение двух часов пожар удалось обуздать, информирует 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд, пишет Шостка.инфо.

Общество Пожар
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