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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане просят включать уличное освещение пораньше

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Включать освещение на 15 минут раньше».

«Когда на улицах города уже темно, но освещение запаздывает, эти 15-20 темных минут (особенно в пасмурную погоду) очень опасны для пешеходов и водителей, и вообще просто темно. Для компенсации можно раньше выключать свет утром, когда пешеходов и транспорта почти нет на улицах», - пишет автор петиции Скрипка Сергей Павлович.

По состоянию на 30 июля петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей остался 41 день.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Петиция Уличное освещение
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