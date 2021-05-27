Сумчане просят включать уличное освещение пораньше На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Включать освещение на 15 минут раньше».

«Когда на улицах города уже темно, но освещение запаздывает, эти 15-20 темных минут (особенно в пасмурную погоду) очень опасны для пешеходов и водителей, и вообще просто темно. Для компенсации можно раньше выключать свет утром, когда пешеходов и транспорта почти нет на улицах», - пишет автор петиции Скрипка Сергей Павлович.

По состоянию на 30 июля петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей остался 41 день.

Подписать петицию можно здесь.