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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сожгли магазин: роменчанка жалуется на бездействие полиции (видео)

Владелица сожженного магазина в Ромнах жалуется на бездействие полиции. Кроме последнего поджога, рассказывает женщина, у нее украли авто и избили знакомого. Обвиняет во всем местную преступную группировку.

По словам Натальи Мусийко, она занимается предпринимательством с 2001 года. В 2016 году приобрела дом и вместе с мужем перепланировала его в магазин, пишет Суспільне.

Накануне пожара достроили еще одну торговый зал.

«На 8 июля планировалась открыться еще один торговый зал, но не удалось. 6 июля в втором часу ночи был совершен поджог неизвестным лицом в капюшоне, что видели очевидцы из пятиэтажки. За одну ночь потеряли все: дело своей жизни, все, что было вложено в этот магазин. Остались с кучей долгов и кучей кредитов. Более 4,6 млн грн убытков. Долгов и кредитов - до 2 млн грн», - говорит владелица магазина Наталья Мусийко.

По словам очевидцев, говорит женщина, к окну подошел парень, разбил его, потом забросил внутрь подожженную бутылку с каким-то веществом.

«Платили негосударственным органам. Это я считаю большой ошибкой. Негосударственные органы, это я так называю - наша местная «крыша». С 2016 года, когда мы поставили новые окна в своей достройке. Однажды утром нам позвонили и сообщили, что окна все разбиты. Мы обратились с заявлением в полицию. Буквально, день-два, подошли к нам местные молодые люди, которые предложили свою охрану за соответствующую плату. Платили мы ежемесячно 500 грн», - рассказывает Наталья.

Через год снова в магазине побили окна и плата выросла до тысячи в месяц, говорит женщина. Так продолжалось до этого года. 24 июня, по словам Натальи Мусийко, их магазин подожгли днем. Огонь потушили своими силами. По ее предположению это был намек на очередное повышение платы. По словам Натальи Мусийко, каждый раз они обращались в полицию, показывала записи с камер видеонаблюдения, но там ничего не расследовали.

«У нас был автомобиль старенький «Тойота Королла», который мы продавали. Буквально через 2 дня после того, как сделали объявление, автомобиль украли. Опять заявление в полицию, снова допросы, опять расследования, но все без результата», - говорит владелица сожженного магазина.

Натали Мусийко показала корреспондентам дом, где, по ее словам, живет человек, которому она платила деньги. В доме не открыли, но встретили соседку мужчины. Она говорит, что семьи нет дома. По телефону мужчина сказал, что не имеет отношения к этой истории.

В Роменском районном отдела полиции с журналистами говорить о поджоге магазина отказались, направили в областное управление. Представитель областного управления полиции Владимир Крупецких по телефону обещал прокомментировать историю с поджогами 30 июля. В Роменском пожарно-спасательном отряде сказали, что, когда был пожар, на место выезжал дежурный караул.

«На место вызова было направлено дежурный караул в составе 2-х отделений. По прибытию было установлено, что огнем охвачено полностью здание магазина. Предварительная причина пожара – поджог», - отметил начальник пятого пожарно-спасательного отряда Сергей Рогиз.

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