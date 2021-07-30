На Сумщине еще 27 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 27 человек (Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Глухов - 1, Конотоп - 2, Краснопольский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Тростянецкий район - 3, Шостка - 5, Шосткинский район - 1).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1343 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 758 человек, из них за минувшие сутки - 22 (Кролевецкий район - 2, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 1, Сумы - 12, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 2).
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