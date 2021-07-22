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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:30175

Липоводолинский «Альянс» остается в Первой лиге

Клуб нашел нового инвестора.

«Альянс», который накануне объявил о своем расформировании, нашел нового инвестора. Теперь команде уже не грозит исчезновение.

Главный тренер команды Юрий Ярошенко прокомментировал эту новость, пишет ua-football.com.

«Действительно появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с "Оболонью". Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалилось на "Альянс", и о тренировочном процессе не могло быть и речи", - сказал Ярошенко.

Президент "Альянса" Сергей Демченко сообщил, что клуб из Липовой Долины все-таки остается в Первой лиге.

– Правда, что "Альянс" может продолжить существование с новым инвестором?

– Да, может. Даже не может, а продолжит.

– Это вы подарите кому-то клуб? Или продадите?

– Скорее всего, что подарим. Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не рассказывать, а сказать, что клуб будет. Конкретики я вам не скажу, но эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики.

– Получается, команда все-таки будет играть в первой лиге?

– Да, будет. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли, но его уже нет.

Через неделю-две все станет известно. "Альянсу" пока перенесли матч 2-го тура первой лиги с "Оболонью", который должен был состояться 1 августа.

– Болельщики уже ломают голову, кто это может быть. Звучали фамилии Смалийчука, Гельзина и Поворознюка.

– Никто из них. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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