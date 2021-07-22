Липоводолинский «Альянс» остается в Первой лиге

«Альянс», который накануне объявил о своем расформировании, нашел нового инвестора. Теперь команде уже не грозит исчезновение.
Главный тренер команды Юрий Ярошенко прокомментировал эту новость, пишет ua-football.com.
«Действительно появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с "Оболонью". Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалилось на "Альянс", и о тренировочном процессе не могло быть и речи", - сказал Ярошенко.
Президент "Альянса" Сергей Демченко сообщил, что клуб из Липовой Долины все-таки остается в Первой лиге.
– Правда, что "Альянс" может продолжить существование с новым инвестором?
– Да, может. Даже не может, а продолжит.
– Это вы подарите кому-то клуб? Или продадите?
– Скорее всего, что подарим. Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не рассказывать, а сказать, что клуб будет. Конкретики я вам не скажу, но эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики.
– Получается, команда все-таки будет играть в первой лиге?
– Да, будет. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли, но его уже нет.
Через неделю-две все станет известно. "Альянсу" пока перенесли матч 2-го тура первой лиги с "Оболонью", который должен был состояться 1 августа.
– Болельщики уже ломают голову, кто это может быть. Звучали фамилии Смалийчука, Гельзина и Поворознюка.
– Никто из них. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом.
Главная новость последних дней украинского футбола - сворачивание проекта ФК "Альянс" с Сумщины....
Оно опубликовано на странице ФК «Альянс» в Фейсбуке....
Игра второго тура чемпионата Украины по футболу между ФК «Сумы» и мариупольским «Ярудом» пройдет 31 июля....
Президент «Альянса» Сергей Демченко прокомментировал информацию о том, что клуб из Липовой Долины рассматривает возможность снятия с Первой лиги....
Президент липоводолинского «Альянса» Сергей Демченко очень недоволен судейством в матче против «Металлиста»....