В зоне ООС ранены 7 военных с Сумщины Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога.

«Каждый день война приносит в украинские семьи беду. 26 июля в результате вражеского обстрела были ранены семь военных 58-й бригады. На сегодня пятеро военнослужащих находятся в мобильном госпитале на территории ООС, в удовлетворительном состоянии.

Двое защитниц находятся в Харьковском военном госпитале. Состояние одной нашей землячки медики оценивают как тяжелое, состояние другой - средней степени тяжести. Горисполкомом проводятся мероприятия по поддержке наших земляков.

Молимся за шосткинских берегинь.

Пусть Бог хранит вас и дарит исцеление!», - написал он.

Напомним: 58-я бригада базируется в Конотопе.