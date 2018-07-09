В зоне ООС ранены 7 военных с Сумщины

«Каждый день война приносит в украинские семьи беду. 26 июля в результате вражеского обстрела были ранены семь военных 58-й бригады. На сегодня пятеро военнослужащих находятся в мобильном госпитале на территории ООС, в удовлетворительном состоянии.
Двое защитниц находятся в Харьковском военном госпитале. Состояние одной нашей землячки медики оценивают как тяжелое, состояние другой - средней степени тяжести. Горисполкомом проводятся мероприятия по поддержке наших земляков.
Молимся за шосткинских берегинь.
Пусть Бог хранит вас и дарит исцеление!», - написал он.
Напомним: 58-я бригада базируется в Конотопе.
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