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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах пройде інформаційно-просвітницька акція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми

З метою підвищення рівня поінформованості громадян про проблему торгівлі людьми, привернення уваги до тяжкого становища жінок, чоловіків і дітей, які постраждали від торгівлі людьми. Департамент соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації запрошує всіх бажаючих взяти участь у заході

Інформаційно-просвітницька акція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми відбудеться 30 липня з 16.00 до 18.00 на Театральній площі обласного центру.

У програмі заходу передбачені: інсталяція «Невидимі»,  фотовиставки з тематики протидії торгівлі людьми, квест «Лабіринт можливостей», настільні ігри «ANTI TRAFFICKING», «Ліза подорожує світом», робота консультативного майданчику «Людська безпека», фотосушка «МЕСЕДЖІ БЕЗПЕКИ», театральний перфоманс «НЕМАНЕКЕНИ» родинного театру «Нянькіни».

Організатори заходу: Департамент соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації, Сумська обласна громадська організація «СМАЙЛ», Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Запрошуються жителі та гості міста Суми, ЗМІ.

 
 
 
Общество
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