Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:16319

На Сумщине дали 5 лет за поножовщину

Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 55-летнего мужчины, который ударил ножом родственника.

Речь идет о событии, которое произошло 3 апреля 2021 года в одном из сел Сумского района. В тот день семья праздновала день рождения хозяина дома. Во время застолья присутствующие завели разговор о том, что в этом селе живет их родственник, который оскорбляет свою старенькую мать. Женщина терпит издевательства, в полицию не обращаются. Один из присутствующих решил провести профилактическую беседу с обидчиком и после застолья пошел в дом к мужчине. Тот не стал долго слушать упреки, схватил со стола нож и ударил им младшего родственника в грудную клетку. 30-летний пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном тяжком телесном повреждении и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 121 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор суда Тяжкие телесные повреждения
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине наркодилеру дали 6 лет
26.07.2021 09:13

На Сумщине наркодилеру дали 6 лет

На Сумщине к 6 годам лишения свободы осужден наркоторговец....

За нападение на полицейского сумчанин проведет 3 года в исправительном центре
22.07.2021 11:55

За нападение на полицейского сумчанин проведет 3 года в исправительном центре

Решениями судов первой и апелляционной инстанций мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса...

На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП
20.07.2021 12:07

На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП

К 5 годам лишения свободы приговорен водитель, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП....

На Сумщине дали 3 года условно за переправку нелегала через границу
20.07.2021 10:58

На Сумщине дали 3 года условно за переправку нелегала через границу

Суд по материалам главного оперативно-розыскного отдела Сумского пограничного отряда, вынес решение в отношение лица, нарушившего законодательство Украины по пограничным вопросам....

На Сумщине пастух избил хозяйку коровы
19.07.2021 15:03

На Сумщине пастух избил хозяйку коровы

Полицейские Шостки расследуют уголовное производство по факту причинения женщине умышленных тяжких телесных повреждений....

Новости

На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус
Сегодня 08:43
Липоводолинский «Альянс» остается в Первой лиге
Сегодня 18:30
В Шостке в ДТП попала маршрутка
Сегодня 17:56
Сумские теннисисты отличились во Львове
Сегодня 17:50
Програма Президента України «Велике будівництво» на Сумщині набирає обертів: продовжуються ремонти доріг місцевого значення
Сегодня 17:19
На пятницу на Сумщине передают дожди
Сегодня 17:09
В зоне ООС ранены 7 военных с Сумщины
Сегодня 16:50
Масочный режим пока не отменят: в МОЗ озвучили противоковидные планы
Сегодня 16:40
На Сумщине дали 5 лет за поножовщину
Сегодня 16:16
В Сумах у Воскресенского собора нашли человеческие кости
Сегодня 16:08
Сумское КП «Дорремстрой» будет ремонтировать дорогу Недригайлов-Козельное
Сегодня 15:35
Сумские патрульные остановили пьяную водительницу (видео)
Сегодня 15:03
view counter

Статьи

Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
Сегодня 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
Вчера 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.