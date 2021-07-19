На Сумщине дали 5 лет за поножовщину Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 55-летнего мужчины, который ударил ножом родственника.

Речь идет о событии, которое произошло 3 апреля 2021 года в одном из сел Сумского района. В тот день семья праздновала день рождения хозяина дома. Во время застолья присутствующие завели разговор о том, что в этом селе живет их родственник, который оскорбляет свою старенькую мать. Женщина терпит издевательства, в полицию не обращаются. Один из присутствующих решил провести профилактическую беседу с обидчиком и после застолья пошел в дом к мужчине. Тот не стал долго слушать упреки, схватил со стола нож и ударил им младшего родственника в грудную клетку. 30-летний пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном тяжком телесном повреждении и приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 121 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.