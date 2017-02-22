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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах у Воскресенского собора нашли человеческие кости

В Сумах возле Свято-Воскресенского кафедрального собора нашли человеческие остатки - разбитый череп и кости.

Находку обнаружили вчера работники ООО «Сумытеплоэнерго», которые ликвидировали порыв теплосети после гидравлических испытаний.

Во время раскопок места аварии, справа на газоне от входа в церковь, рядом с дорожкой от улицы Воскресенская, рабочие наткнулись на каменные остатки. По их свидетельству, вынимая грунт, заметили кости, которые затем нашли и в кирпичной кладке.

О находке сообщили служителям храма, которые обратились в Департамент коммуникаций и информационной политики Сумского городского совета. Учитывая, что Воскресенский собор - памятник архитектуры начала 18-го века, самое старое каменное здание нашего города, подразделение проинформировало управление культуры и департамент градостроительства и архитектуры облгосадминистрации, а также сообщило в правоохранительные органы.

На место находки прибыли представители областного краеведческого музея, структурных подразделений облгосадминистрации, городского совета.

По предварительным данным ученых, кости длительное время находились в земле и могут принадлежать разным людям, кроме того, интересны и остатки каменной кладки.

Сейчас прорабатывается вопрос проведения исследования археологами остатков кладки и по возможности завершения аварийных работ, чтобы не мешать ученым.

Общество Кости
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головний тренер ФК "Альянс"

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