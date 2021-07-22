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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:51340

На выходных в Сумах будут работать 4 центра вакцинации

В эти выходные, 31 июля и 1 августа, в Сумах продолжат работать центры массовой вакцинации от COVID-19.

О графике их работы и ход вакцинации рассказала во время блиц-брифинга начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко.

«В городе продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Ежедневно, с 9:00 до 17:00, работают стационарные пункты вакцинации в КНП «ЦПМСД №1», КНП «ЦПМСД № 2» и КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона». Также, на выходных, с 9:00 до 14:00, у нас организована работа четырех центров массовой вакцинации - в двух учреждениях первичного звена, МЦ «Романтика» и ТРЦ «Киев». К слову, в последнем на этой неделе граждан вакцинировали ежедневно, и в дальнейшем эта работа будет продолжаться», - отметила чиновник.

По ее словам, на сегодня вакцина имеется в необходимом количестве. В МЦ «Романтика» будут прививать вакциной CoronaVac, здесь граждане смогут получить, как первую, так и вторую дозу иммунизации. В ТРЦ «Киев» прививают вакциной Moderna. Желающим привиться при себе необходимо иметь паспорт. Те граждане, которые не имеют возможности вакцинироваться на выходных, смогут сделать это в другие дни в стационарных пунктах вакцинации.

Кроме стационарных пунктов и центров массовой вакцинации в Сумах работают мобильные бригады. Елена Чумаченко сообщила, что эта услуга особенно удобна для трудовых коллективов, которые намерены прививаться коллективно.

На сегодня вакцинацию прошли более 70 тыс. сумчан, по области количество вакцинированных граждан достигла 138 тыс. человек.

Общество Вакцинация
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