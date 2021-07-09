Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:30163

В Ахтырке горел микроавтобус

28 июля в 23:43 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz Sprinter по ул. Слободская в г. Ахтырка.

О пожаре сообщил владелец, который увидел горящий капот микроавтобуса, который был припаркован на обочине дороги. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 5 минут спасатели прибыли на место происшествия. На момент приезда пламя полностью охватило моторный отсек, лобовое стекло и передние колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня в салон и на расположенный рядом легковой автомобиль. В 23:54 возгорание локализовали, не допустив дальнейшего распространения огня. В 00:05 пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным возгорание возникло из-за короткого замыкания электросети.

Всего на тушение привлекалось 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине ночью горело два авто
22.07.2021 16:07

На Сумщине ночью горело два авто

Пожарные дважды ликвидировали возгорание автомобилей....

Ночью в Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки
15.07.2021 15:15

Ночью в Тростянце пожарные ликвидировали возгорание легковушки

15 июля в 3:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «DADI SHUTTLE» по ул. Комарова...

В Сумах на заправке загорелся автомобиль (видео)
12.07.2021 13:57

В Сумах на заправке загорелся автомобиль (видео)

9 июля в 7:49 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля ВАЗ-2107 вблизи автозаправочной станции на ул....

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)
12.07.2021 09:42

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля (видео)

11 июля в 17:33 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Zaz «Vida» по проспекту Мира в...

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание грузовика (видео)
09.07.2021 12:50

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание грузовика (видео)

8 июля в 18:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение, что на автодороге «Сумы-Глухов» вблизи с. Котовка Путильской ОТГ горит...

Новости

На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус
Сегодня 08:43
В Ахтырке горел микроавтобус
Сегодня 14:30
На Сумщине будут судить руководителя районной налоговой инспекции за взятку
Сегодня 13:49
Ночью на Сумщине на пожаре погиб человек
Сегодня 13:46
В Сумах столкнулись "Ниссан" и "Мерседес"
Сегодня 13:09
В Сумах «Запорожец» въехал в «Ауди»
Сегодня 12:20
«Альянс» может продолжить существование. На горизонте появился новый инвестор
Сегодня 12:13
В Шостке перевернулся ВАЗ: пострадал водитель
Сегодня 11:44
За развращение малолетних жителю Сумщины грозит до 8 лет лишения свободы
Сегодня 11:30
Президент липоводолинского «Альянса» сделал официальное заявление о будущем команды
Сегодня 11:03
Сумчанка ищет свидетелей ДТП
Сегодня 10:30
Аспирантка СумГУ покинула Олимпиаду после второго раунда турнира по дзюдо
Сегодня 10:12
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
Сегодня 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
Вчера 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.