В Ахтырке горел микроавтобус 28 июля в 23:43 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz Sprinter по ул. Слободская в г. Ахтырка.

О пожаре сообщил владелец, который увидел горящий капот микроавтобуса, который был припаркован на обочине дороги. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 5 минут спасатели прибыли на место происшествия. На момент приезда пламя полностью охватило моторный отсек, лобовое стекло и передние колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня в салон и на расположенный рядом легковой автомобиль. В 23:54 возгорание локализовали, не допустив дальнейшего распространения огня. В 00:05 пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным возгорание возникло из-за короткого замыкания электросети.

Всего на тушение привлекалось 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.