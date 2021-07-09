В Ахтырке горел микроавтобус

О пожаре сообщил владелец, который увидел горящий капот микроавтобуса, который был припаркован на обочине дороги. На место происшествия был направлен дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 5 минут спасатели прибыли на место происшествия. На момент приезда пламя полностью охватило моторный отсек, лобовое стекло и передние колеса, образовалась угроза дальнейшего распространения огня в салон и на расположенный рядом легковой автомобиль. В 23:54 возгорание локализовали, не допустив дальнейшего распространения огня. В 00:05 пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным возгорание возникло из-за короткого замыкания электросети.
Всего на тушение привлекалось 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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