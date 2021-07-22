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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Масочный режим пока не отменят: в МОЗ озвучили противоковидные планы

Министерство здравоохранения пока не планирует отменять масочный режим даже для вакцинированных, а также предполагает, что внутренний сертификат о вакцинации станет пропуском в публичные заведения в Украине.

Об этом главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью Украинской правде.

«Мы понимаем и видим на примере других стран, как вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным сервисам или, например, посещению публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском», – отметил Кузин.

Он добавил, что пока внутренние сертификаты только тестируются, пока нет информации, как это будет работать на том или ином уровне эпидембезопасности.

«Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест», – рассказал Кузин.

Главный санврач признал, что в таких мерах надо еще будет сохранить баланс между правами человека, тем более, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.

Кроме того, Минздрав пока не рассматривает вариант отменить ношение масок для вакцинированных.

«Мы можем рассматривать (отмену масок, – Ред.) только тогда, когда большая часть населения будет вакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или в месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию», – сказал главный санврач.

Общество
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