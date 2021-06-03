На Сумщине будут судить руководителя районной налоговой инспекции за взятку

По данным следствия, руководитель налоговой инспекции требовал у врача, владельца медицинского кабинета, 1,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды. За указанную сумму он обещал повлиять на своих подчиненных и обеспечить положительные результаты проведения налоговой проверки, а в дальнейшем способствовать предпринимательской деятельности. На следующей встрече налоговик согласился снизить сумму неправомерной выгоды. Следовательно, 31 мая 2021 года правоохранители задержали чиновника вблизи места работы при получении 1 тыс. долларов США.
Противоправную деятельность лица прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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