Ночью на Сумщине на пожаре погиб человек

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из окон здания. На место происшествия было направлено отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Вязенка.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены и перекрытие по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.
Параллельно с ликвидацией пожара пожарные попали в горящий дом. Проведя разведку, в одной из комнат на полу обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
В 2:11 возгорание было локализовано, а в 3:48 - потратив на тушение почти 12 тонн воды, полностью ликвидировано.
Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается.
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