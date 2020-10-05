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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ночью на Сумщине на пожаре погиб человек

Сегодня, 29 июля, в 1:36 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме в с. Вязенка, что на Путивльщине.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым из окон здания. На место происшествия было направлено отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Вязенка.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены и перекрытие по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1 км от очага горения.

Параллельно с ликвидацией пожара пожарные попали в горящий дом. Проведя разведку, в одной из комнат на полу обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

В 2:11 возгорание было локализовано, а в 3:48 - потратив на тушение почти 12 тонн воды, полностью ликвидировано.

Окончательная причина пожара в настоящее время устанавливается.

Право Смерть на пожаре
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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