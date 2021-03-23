Иван Редкач продал перчатки Пакьяо ради спасения маленького мальчика

Иван Редкач провел благотворительный аукцион, чтобы спасти жизнь маленького мальчика - Павлика.
Павлик Мотичко из высокогорного села Синевир (Закарпатье) имеет редкое генетическое заболевание, СМА, спинальная мышечная атрофия. При отсутствии лечения дети с таким диагнозом редко доживают до 3-х лет.
Боксер на аукционе продал перчатки с автографом легендарного боксера Мэнни Пакьяо. Более 77 тыс. гривен было перечислено родителям ребенка.
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