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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:21390

Иван Редкач продал перчатки Пакьяо ради спасения маленького мальчика

Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач провел благотворительный аукцион с уникальным лотом.

Иван Редкач провел благотворительный аукцион, чтобы спасти жизнь маленького мальчика - Павлика.

Павлик Мотичко из высокогорного села Синевир (Закарпатье) имеет редкое генетическое заболевание, СМА, спинальная мышечная атрофия. При отсутствии лечения дети с таким диагнозом редко доживают до 3-х лет.

Боксер на аукционе продал перчатки с автографом легендарного боксера Мэнни Пакьяо. Более 77 тыс. гривен было перечислено родителям ребенка.

Спорт Благотворительность Иван Редкач
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головний тренер ФК "Альянс"

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