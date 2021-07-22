«Альянс» может продолжить существование. На горизонте появился новый инвестор Главная новость последних дней украинского футбола - сворачивание проекта ФК "Альянс" с Сумщины.

После скандального матча против "Металлиста" в первом туре Первой лиги, президент клуба Сергей Демченко заявил о снятии команды турнира и прекращении её существования.

Однако все может круто измениться. Как стало известно UA-Футбол, клуб может продолжить существования. Сейчас на горизонте появился новый инвестор, который может принять команду.

Окончательное решение будет принято сегодня вечером. Футболисты "Альянса" получают предложения от других клубов, но все контракты все еще находятся в клубе.

Отметим, что все еще нет письма от ПФЛ об официальном снятии команды с турнира.

Свой следующий матч в Первой лиге "Альянс" должен провести в воскресенье. Соперник - "Оболонь".