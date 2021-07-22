Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:44363

В Шостке перевернулся ВАЗ: пострадал водитель

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Шосткинском районе.

Происшествие произошло 28 июля на автодороге от Шостки до поселка Воронеж. Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на правую обочину, где перевернулся. В результате этого пострадал водитель транспортного средства, который доставили в больницу с телесными повреждениями. Пассажир этого авто от медицинского освидетельствования отказался.

На месте совершения дорожно-транспортного происшествия полицейские предварительно выяснили, что 23-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на правую обочину, где автомобиль перевернулся.

По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах столкнулись "Ниссан" и "Мерседес"
Сегодня 13:09

В Сумах столкнулись "Ниссан" и "Мерседес"

На улице 8 марта произошла авария с участием Nissan Rogue и Mercedes-Benz....

В Сумах «Запорожец» въехал в «Ауди»
Сегодня 12:20

В Сумах «Запорожец» въехал в «Ауди»

Автопроисшествие произошло 28 июля на улице Героев Крут....

Сумчанка ищет свидетелей ДТП
Сегодня 10:30

Сумчанка ищет свидетелей ДТП

Сумчанка Анна Тимофеева ищет свидетелей ДТП....

В Сумах в аварии пострадал пивовоз
Вчера 17:36

В Сумах в аварии пострадал пивовоз

На улице Кооперативная произошла авария с участием Volkswagen Passat и Mercedes-Benz....

В Сумах не разминулись «Ниссан» и «Шкода»
Вчера 17:12

В Сумах не разминулись «Ниссан» и «Шкода»

ДТП произошло на перекрестке улицы Степана Бандеры и переулка Гетманский....

Новости

На Сумщине еще 39 человек подхватили коронавирус
Сегодня 08:43
В Ахтырке горел микроавтобус
Сегодня 14:30
На Сумщине будут судить руководителя районной налоговой инспекции за взятку
Сегодня 13:49
Ночью на Сумщине на пожаре погиб человек
Сегодня 13:46
В Сумах столкнулись "Ниссан" и "Мерседес"
Сегодня 13:09
В Сумах «Запорожец» въехал в «Ауди»
Сегодня 12:20
«Альянс» может продолжить существование. На горизонте появился новый инвестор
Сегодня 12:13
В Шостке перевернулся ВАЗ: пострадал водитель
Сегодня 11:44
За развращение малолетних жителю Сумщины грозит до 8 лет лишения свободы
Сегодня 11:30
Президент липоводолинского «Альянса» сделал официальное заявление о будущем команды
Сегодня 11:03
Сумчанка ищет свидетелей ДТП
Сегодня 10:30
Аспирантка СумГУ покинула Олимпиаду после второго раунда турнира по дзюдо
Сегодня 10:12
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
Сегодня 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
Вчера 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
26.07.2021 14:41
Передумови медичної кризи Сумщини (частина І)
26.07.2021 13:34
На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
26.07.2021 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Чорна вдова (Кейт Шортланд, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.20
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Пограйся зі мною (Адріан Гарсія Больяно, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Красуня на драйві (Таня Вакслер, 2021)
Кино Планета Кіно
14.25; 20.35; 22.30
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Демонік (Ніл Бломкамп, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 16.15; 22.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.