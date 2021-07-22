В Шостке перевернулся ВАЗ: пострадал водитель

Происшествие произошло 28 июля на автодороге от Шостки до поселка Воронеж. Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на правую обочину, где перевернулся. В результате этого пострадал водитель транспортного средства, который доставили в больницу с телесными повреждениями. Пассажир этого авто от медицинского освидетельствования отказался.
На месте совершения дорожно-транспортного происшествия полицейские предварительно выяснили, что 23-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на правую обочину, где автомобиль перевернулся.
По данному факту в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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